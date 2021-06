Safran et IndustriAll Europe concluent un accord européen sur l'emploi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et l'accélération de la transformation digitale et environnementale, touchant particulièrement le secteur aéronautique, IndustriAll Europe et Safran ont conclu un accord européen qui entend préserver l'emploi à travers le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels. Cet accord s'applique à tous les salariés du Groupe dans l'Union européenne, en Suisse et au Royaume-Uni. Il pose des principes communs servant de cadre de référence à l'ensemble des sociétés du Groupe, dans l'objectif de maintenir au meilleur niveau et de développer les compétences, de dynamiser l'évolution professionnelle et de garantir l'employabilité de tous.

Cet accord s'articule autour de l'anticipation des besoins en compétences, la formation et l'accompagnement de la mobilité professionnelle. L'accord fixe, pour la première fois, un objectif chiffré en matière de formation. Enfin, en cas de difficultés pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, des mesures d'adaptation et d'accompagnement seront mises en place en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés.

L'accès à la formation pour tous et la transformation de l'entreprise en un environnement propice à l'acquisition de nouvelles compétences sont identifiés comme des éléments essentiels de la sécurisation des parcours professionnels. L'accord souligne également l'importance de mettre à profit les périodes de baisse de charge pour former les salariés.

Par cette signature, le groupe entend exprimer sa volonté de garantir le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels dans un environnement particulièrement incertain.

L'accord s'inscrit en cohérence avec le pacte européen pour les compétences dans l'aérospatial et la défense, initié le 16 novembre 2020.

Rappelons qu'IndustriAll Europe porte la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe.