Safran et GE unis jusqu'en 2050

Safran et GE unis jusqu'en 2050









Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Safran et GE Aviation lancent un programme de développement technologique avec pour objectif de réduire de plus de 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Le programme CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) testera et amènera à maturité toute une gamme de technologies innovantes et disruptives pour les moteurs de demain, dont la mise en service pourrait se faire vers le milieu de la prochaine décennie. Les deux sociétés ont également annoncé l'extension de leur partenariat à 50/50 dans CFM International jusqu'en 2050, démontrant ainsi "leur volonté d'ouvrir la voie à une aviation plus durable, en phase avec l'engagement du secteur aéronautique de réduire de moitié ses émissions de CO2 à horizon 2050".

"Les liens entre GE et Safran n'ont jamais été aussi forts", se félicite John Slattery, Président-directeur général de GE Aviation. "Ensemble, avec le programme de développement technologique RISE, nous réinventons le futur de l'aviation en proposant la mise sur le marché d'une série de technologies révolutionnaires, qui ouvrira de nouveaux horizons à la nouvelle génération d'avions monocouloirs en matière de consommation de carburant et de réduction de leurs émissions. Nous adhérons pleinement à l'impératif d'une aviation durable. Comme nous l'avons toujours fait par le passé, nous saurons relever les défis de demain".

Les technologies développées dans le cadre du programme RISE serviront de fondement à la nouvelle génération de moteurs CFM qui pourrait être mise sur le marché vers le milieu de la prochaine décennie. Les objectifs de ce programme sont la diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de plus de 20% par rapport aux meilleurs moteurs actuels, ainsi que leur compatibilité à 100% avec les énergies alternatives comme les carburants aéronautiques durables et l'hydrogène, plus respectueux de l'environnement.

Ce programme a pour vocation première d'assurer au moteur une efficacité propulsive maximale, notamment grâce à une architecture non carénée. Celle-ci est un élément clé pour optimiser significativement la consommation de carburant, tout en offrant les mêmes performances de vitesse et la même expérience en cabine que les avions monocouloirs actuels. L'hybridation électrique fait également partie des pistes étudiées pour optimiser l'efficacité propulsive, tout en permettant l'électrification de nombreux systèmes avion.

Le programme RISE est piloté par une équipe d'ingénieurs de GE et de Safran qui s'est dotée d'une feuille de route technologique complète : aubes de soufflante en composite, alliages métalliques résistants à très haute température, composites à matrice céramique (CMC), hybridation électrique et fabrication additive. Le programme RISE comprendra plus de 300 prototypes de composants, modules et assemblage de moteurs complets. Il est prévu de réaliser des tests au sol d'un démonstrateur moteur sur les sites d'essais de GE et de Safran vers le milieu de la décennie, suivis de près par des essais en vol.