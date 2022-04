(Boursier.com) — Safran et Electric Power Systems renforcent leur coopération sur les systèmes de propulsion électrique et batteries haute performance. Les deux partenaires entendent partager sur leurs domaines respectifs d'excellence et d'expertise et proposer au marché les composants les plus compétitifs d'une chaine électrique propulsive optimisée.

Safran Electrical & Power dispose d'un savoir-faire inégalé en motorisation électrique ainsi qu'en distribution électrique. De son côté, EP Systems apporte ses technologies de pointe en systèmes de stockage énergétique. L'objectif est de poser les fondements d'une coopération commerciale, technologique, industrielle et de services, pour proposer au marché une offre de produits à plus forte valeur ajoutée. Cet accord fait suite à l'investissement stratégique réalisé conjointement par Boeing et Safran dans EP Systems, en 2019, dont l'enjeu était de permettre à EP Systems de développer une base industrielle hautement automatisée, capable de produire à une échelle inédite des systèmes de stockage énergétique pour l'aviation.