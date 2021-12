Safran Engineering Services est certifié Qualiopi

(Boursier.com) — Safran Engineering Services vient d'obtenir sa certification Qualiopi. Obligatoire au 1er janvier 2022, celle-ci atteste de la qualité de son offre en terme de développement de compétences. Elle permettra aux entreprises pour laquelle elle dispense des formations d'accéder aux fonds publics et mutualisés. "Safran Engineering Services dispense des formations depuis les années 90. Nous sommes d'ailleurs organisme référencé depuis 2018", explique Emmanuel Sermadiras, responsable des formations externes.

En novembre, l'entreprise vient de passer un nouveau cap, puisqu'elle a obtenu sa certification Qualiopi. "Cette nouvelle certification est obligatoire si les entreprises dans lesquelles nous intervenons veulent être éligibles aux financements de l'état", précise encore Emmanuel Sermadiras.

Pour obtenir cette certification, Safran Engineering Services a dû répondre à 32 critères d'exigence. Le contenu de son offre, la mise à disposition de son catalogue, les compétences de ses formateurs, ses processus organisationnels et la concrétisation d'une veille métier, pédagogique et légale... tout a été évalué. "Nous avons été audité pendant deux jours et demi sur nos sites français de Toulouse, Saclay et Bordes. Notre certification est dès à présent valable pour 3 ans", complète Emmanuel Sermadiras.

Si le coeur de son activité se dirige vers le développement des compétences au sein des entreprises du groupe ou de Safran Université, Safran Engineering Services intervient aussi pour le compte de clients externes au groupe.