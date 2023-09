Safran : encore du soutien

(Boursier.com) — Safran grimpe de 0,7% ce mercredi à 152,70 euros en bourse de Paris, alors que la SG a ajusté le curseur de 178 à 181 euros avec un avis à l'achat. Goldman Sachs avait aussi remonté le curseur sur le motoriste de 165 à 177 euros avec un avis à l'achat et JP Morgan avait déjà revalorisé le groupe équipementier aéronautique de 170 à 175 euros, tout en maintenant son avis 'surpondérer'. La banque mettait en avant la hausse attendue des revenus d'intérêt, compte tenu de l'importante trésorerie du groupe, le programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé récemment et l'impact positif lié à l'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace...