Safran : en tête du CAC40

(Boursier.com) — Safran surperforme le marché ce jeudi avec un titre en hausse de 2% à 149 euros, en tête du CAC40. JP Morgan a revalorisé le groupe de Défense et équipementier aéronautique de 170 à 175 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'. La banque met en avant la hausse attendue des revenus d'intérêt compte tenu de l'importante trésorerie du groupe, le programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé récemment et l'impact positif lié à l'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace.