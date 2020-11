Safran : du renfort

Safran : du renfort









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safran progresse timidement de 0,6% à 121 euros en début de séance à Paris. L'actualité autour du motoriste et équipementier aéronautique est marquée par une note de Berenberg qui a rehaussé à 'achat' son opinion sur la valeur avec objectif porté de 98 à 140 euros. Le courtier estime que le groupe devrait être un des grands bénéficiaires de la reprise du trafic aérien avec le déploiement des vaccins anti-Covid-19 à travers la planète. Les opérations de Safran axées sur le marché des pièces de rechange et sur les avions à fuselage étroit seront les premières à bénéficier de la reprise car le trafic court courrier devrait se rétablir avant le trafic long courrier, explique le broker. En outre, la flotte de moteurs de Safran est relativement jeune, et les compagnies aériennes vont probablement remettre en service leurs avions les plus modernes dans un premier temps.