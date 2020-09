Safran : du renfort !

(Boursier.com) — Olivier Andriès (58 ans) est nommé Directeur auprès du Directeur Général, Philippe Petitcolin, à compter du 10 septembre. Il est membre du Comité exécutif du Groupe Safran.

Comme initialement annoncé, Olivier Andriès succèdera à Philippe Petitcolin en tant que Directeur général de Safran le 1er janvier 2021.

Olivier Andriès a intégré Safran en 2008 en tant que Directeur général adjoint, en charge de la Stratégie et du Développement du Groupe. En 2009, il a été nommé Directeur Général-Adjoint en charge de la Défense et de la Sécurité, et membre du Directoire. En 2011, Olivier Andriès a pris la présidence de Turbomeca (devenu Safran Helicopter Engines), puis en 2015 a été nommé Président de Safran Aircraft Engines.

Par ailleurs, Jean-Paul Alary (54 ans) est nommé Président de Safran Aircraft Engines à compter du 10 septembre. Il succède à Olivier Andriès et est membre du Comité Exécutif du Groupe.

Cédric Goubet (49 ans) est nommé Président de Safran Landing Systems à compter du 10 septembre. Il succède à Jean-Paul Alary et est membre du Comité Exécutif du Groupe.

Vincent Caro (50 ans) est nommé Président de Safran Nacelles à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Cédric Goubet et devient membre du Comité Exécutif du Groupe.