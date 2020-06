Safran dévoile sa raison d'être

Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Les entreprises françaises ont été encouragées par la loi PACTE du 22 mai 2019 à se doter d'une raison d'être. Safran a commencé à travailler sur la sienne dès l'automne 2019.

Dans sa formulation, elle doit expliquer clairement la mission de l'entreprise et démontrer son utilité sociale, sociétale et environnementale, au-delà de sa vocation purement économique. Elle doit être un texte de référence prévalant sur le long terme et donnant du sens à la stratégie de l'entreprise.

La raison d'être du Groupe Safran a été approuvée par le Conseil d'administration et présenté lors de la dernière Assemblée générale des actionnaires... Grâce à l'engagement de ses collaborateurs, grâce à l'innovation et à l'excellence opérationnelle, Safran invente, fabrique et soutient en service des solutions de haute technologie pour contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Safran engage aussi ses compétences au service d'enjeux stratégiques tels que la défense et l'accès à l'espace , indique le motoriste.

Cette formulation décrit l'action du Groupe Safran et les moyens dont il dispose. Elle énonce clairement sa mission, puis précise la finalité du tout. Elle constitue une démonstration de l'utilité citoyenne de Safran, et fixe un cap vers lequel toute partie prenante du Groupe -collaborateurs, clients, grand public, fournisseurs, investisseurs...- peut se tourner.

La raison d'être de Safran sera mise en valeur dans les supports de communication institutionnelle du Groupe.