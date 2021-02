Safran : des résultats annuels plombés par la crise, dividende de 0,43 euro

(Boursier.com) — Sans surprise, Safran a souffert l'an dernier. L'équipementier aéronautique fait état d'un résultat opérationnel courant de 1,686 milliards d'euros, en baisse de 55,9%, pour un chiffre d'affaires de 16,498 MdsE, en repli de 33% (-32,5% en organique). La marge opérationnelle recule de 530 points de base à 10,2%. Le résultat net ajusté (part du Groupe) ressort à 844 ME contre 2,665 MdsE en 2019.

Les opérations ont généré 1,073 MdE de cash-flow libre, dont 901 ME au 1er semestre et 172 ME au 2nd semestre.

Le récent ralentissement de la reprise du trafic aérien dans plusieurs régions du monde génère de l'incertitude, entraînant notamment un risque de retard de la reprise des activités de services pour moteurs civils. Dans ce contexte, Safran prévoit pour l'exercice 2021 un profil d'activité et de profitabilité plus fort en fin d'année ; une décroissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 2% à 4% ; une progression de la marge opérationnelle courante ajustée supérieure à 100 points de base, soit au moins 300 points de base d'amélioration par rapport au 2nd semestre 2020 (sur la base d'un cours couvert de 1,16$ pour 1 euro et d'un chiffre d'affaires ajusté sur la base d'un cours spot de 1,22$ pour 1 euro), grâce aux économies structurelles déjà réalisées et aux mesures complémentaires à mettre en oeuvre ; et une génération de cash-flow libre au moins au même niveau qu'en 2020 malgré les incertitudes élevées sur l'évolution du besoin en fonds de roulement.

Safran, qui a annoncé une baisse de 17% de ses effectifs (et de -21 % en tenant compte des intérimaires) à environ 79.000 personnes fin 2020, espère livrer plus de 800 moteurs LEAP cette année.

Lors de l'Assemblée générale du 26 mai 2021, un dividende de 0,43 euro par action sera soumis à l'approbation des actionnaires, ce qui représente un taux de distribution de 22%.