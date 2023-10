Safran : des précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 octobre à l'AMF, la société The Children's Investment Master Fund -société enregistrée au Royaume-Uni et contrôlée par Chris Hohn- a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 3 octobre, le seuil de 5% du capital de Safran. Elle détient individuellement 21.371.497 actions Safran représentant 34.846.167 droits de vote, soit 5,002% du capital et 6,43% des droits de vote de Safran.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran sur le marché.

A cette occasion, la société TCI Fund Management Limited agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, n'a franchi aucun seuil et détient, au 3 octobre 2023, pour le compte de clients et fonds, 22.223.357 actions Safran représentant 35.698.027 droits de vote, soit 5,2% du capital et 6,59% des droits de vote de la société.

Ces participations se répartissent comme suit...

- The Children's Investment Master Fund : 5,002% du capital et 6,43% des droits de vote

- CIFF Capital UK LP : 0,20% du capital et 0,16% des DDV

- Total TCI Fund Management Limited : 5,20% du capital et 6,59% des DDV.