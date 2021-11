Safran : des fonds BlackRock se sont allégés

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 29 novembre à l'AMF, la société BlackRock Inc agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 26 novembre, le seuil de 5% du capital de Safran. Elle détient pour le compte de ces clients et fonds, 20.872.854 actions Safran représentant autant de droits de vote, soit 4,89% du capital et 3,78% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors et sur le marché.