Safran : des contrats pour CFM International

(Boursier.com) — Flydubai , la compagnie basée à Dubaï, et CFM International ont annoncé un contrat de services pluriannuel couvrant 222 moteurs LEAP-1B pour la flotte de 111 Boeing 737-8/-9 de la compagnie aérienne (en service et en commande). Le contrat couvre également les moteurs de rechange.

flydubai exploite actuellement une flotte performante de 80 Boeing 737 qui comprend 30 Boeing 737-800 Next Generation, 47 Boeing 737 MAX 8 et 3 Boeing 737 MAX 9.

D'autre part, Air Cairo, filiale d'Egyptair, et CFM International ont signé un accord de services pluriannuel non exclusif pour couvrir les 'shop visits' des 28 moteurs LEAP équipant les 14 Airbus A320neo actuellement exploités par la compagnie.

Air Cairo est devenue cliente de CFM en 2005 lorsqu'elle a commandé pour la première fois des moteurs CFM56-5B pour équiper 6 avions de la famille A320ceo. La compagnie aérienne exploite actuellement 8 appareils de ce modèle.

Rappelons que CFM International est une société commune à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.