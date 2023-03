Safran : des améliorations majeures pour l'offre de services SBH

(Boursier.com) — Safran Helicopter Engines a annoncé des améliorations majeures pour son offre de service Support-By-the-Hour (SBH), notamment la formation du personnel de ses clients opérateurs. Une offre complète de modules formation est désormais intégrée à ces contrats de service à l'heure de vol.

Les clients peuvent désormais bénéficier de formations sans coût supplémentaire pour leurs techniciens de maintenance et leurs pilotes. Ceci s'applique à tous les contrats existants, nouveaux ou renouvelés. Les cours peuvent être choisis parmi un panel de modules avancés. Une formation spécifique sera proposée par exemple aux pilotes pour leur permettre de prolonger la durée de vie de leurs moteurs. Les clients sont libres de choisir l'un des sites de formation dans le monde entier qui convient le mieux à leurs besoins.

Une amélioration a également été apportée au service Health Monitoring Premium inclus dans tous les contrats SBH. Ce service permet aux opérateurs de suivre les paramètres de leurs moteurs et se traduit par une amélioration de la durée de vie et de la disponibilité des moteurs. Désormais les opérateurs ont accès en ligne direct aux analyses et recommandations de maintenance des experts de Safran, ce qui offre une meilleure réactivité par rapport aux recommandations précédemment envoyés au travers de rapports mensuels.

La compatibilité du Health Monitoring avec les systèmes de bord des hélicoptères s'accroît également. Pour les hélicoptères qui ne sont pas équipés d'un système de collecte de données, une offre exclusive Safran est désormais disponible, avec le boîtier de collecte de données Helicom V2+ de Safran Electronics & Defense.

Rappelons que SBH est le service de maintenance à l'heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il permet de donner de la visibilité sur les coûts d'opération des moteurs et de lisser les flux financiers, tout en rendant plus souples les opérations de maintenance programmées et non-programmées.

SBH fait partie de la gamme EngineLife Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d'hélicoptères.