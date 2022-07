Safran : déjà 1 million d'heures de vol pour le moteur M88 du Rafale

(Boursier.com) — Le moteur M88 qui équipe l'avion de combat omnirôle Rafale de Dassault Aviation a franchi le cap du million d'heures de fonctionnement. "Ce jalon majeur symbolise l'excellence opérationnelle de ce moteur en activité depuis plus de deux décennies et livré à plus de 600 exemplaires. Entré en service en 2004 au sein des forces armées françaises, il équipe les Rafale de l'Armée de l'Air et ceux de la Marine Nationale", indique Safran.

Intégralement développé, conçu et produit par Safran Aircraft Engines, le moteur M88 a démontré un niveau de performance et de fiabilité aux meilleurs standards, notamment dans le cadre des opérations extérieures menées par l'Armée française. Ses capacités contribuent aux nombreux succès commerciaux du Rafale, véritable fleuron industriel et emblème de notre souveraineté nationale. A ce jour, 284 appareils ont été vendus aux 7 clients export : Egypte, Qatar, Inde, Grèce, Croatie, Emirats Arabes Unis et Indonésie.

Désormais, Safran Aircraft Engines travaille sur une évolution du M88 au standard F4 qui bénéficiera à la flotte de Rafale de la France et des Emirats Arabes Unis. Cette évolution sera déployée à partir de 2025 et comprendra plus d'électronique embarquée qui permettra de stocker un nombre plus important de données nécessaires pour la maintenance prédictive intégrée