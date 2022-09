Safran Data Systems retenu par Contec pour développer son réseau de Stations Sol Optiques

(Boursier.com) — Contec , acteur coréen en plein essor, s'est doté d'un réseau mondial d'infrastructures sol de pointe basées sur les antennes Legion et Vision proposées par Safran Data Systems pour le support des bandes de fréquences S, X et Ka. La société, issue de la coopération avec l'Institut Coréen de Recherche Aérospatiale (KARI), prévoit également de déployer un réseau de stations sol optiques afin non seulement de communiquer avec ses propres satellites mais aussi de fournir des services à ses clients. Dans ce cadre, Safran Data Systems a été sélectionné pour équiper Contec d'une station sol optique.

Safran livrera une station optique OGS (Optical Ground Station) clés en main, composée d'un télescope de 50 cm, d'une monture permettant une couverture optimale, d'un système de pointage, d'acquisition et de suivi complet et d'un dôme rotatif. Elle intègrera le modem Cortex Lasercom, autre produit phare de Safran, pour les communications optiques, complétée par un logiciel "Monitoring & Control", afin de disposer d'une solution complète. Avec des capacités de débits allant de 100 Mbps à 10 Gbps et le support de l'ensemble des standards CCSDS O3K, Contec s'équipe ainsi d'un véritable outil multi-missions, adapté aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

S'inscrivant pleinement dans sa stratégie de développement commercial dans ce secteur, Safran s'adresse avec cette station optique aux opérateurs de constellations de satellites en orbite basse, comme aux acteurs du New Space.