Safran : création d'une coentreprise avec HAL pour développer de nouveaux moteurs d'hélicoptères

(Boursier.com) — Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont signé un accord pour la création d'une nouvelle coentreprise destinée à développer des moteurs d'hélicoptères. Au travers d'un Memorandum of Understanding (MoU), les deux partenaires vont étendre le périmètre de leur coopération avec la création en Inde d'une nouvelle société destinée au développement, à la production, à la vente et au support des moteurs d'hélicoptères. L'un de ses principaux objectifs sera de répondre aux besoins des futurs hélicoptères d'HAL et du Ministère de la Défense indien (MoD) et notamment l'IMRH (Indian Multi Role Helicopter), hélicoptère de 13 tonnes.

Ce projet de coentreprise illustre à nouveau l'engagement de Safran Helicopter Engines et d'HAL envers la vision du gouvernement indien " Atmanirbhar Bharat ", pour atteindre la souveraineté en matière de technologies de défense.

Safran Helicopter Engines et HAL sont déjà partenaires sur le moteur Shakti qui équipe les hélicoptères d'HAL, notamment le Dhruv, le Rudra et l'hélicoptère de combat léger (LCH). La variante Ardiden 1U équipe le nouvel hélicoptère utilitaire léger (LUH) et à ce jour, 500 moteurs Shakti ont déjà été produits.

La coentreprise HE-MRO à Goa fournira des services de MRO (maintenance, réparation et révision) pour les moteurs TM333 et Shakti en service dans les forces armées indiennes. La société sera opérationnelle d'ici fin 2023.