Safran coupe ses équipes au Mexique

Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Safran va se séparer de 3.000 salariés au Mexique. Compte tenu de la crise sans précédent qui secoue le secteur aéronautique et de la chute de la demande, le groupe français doit adapter sa base de coûts à cette nouvelle situation. "Nous faisons face à un déclin important des commandes de clients", a déclaré à Reuters une porte-parole de Safran, troisième équipementier mondial du secteur aéronautique. "Malheureusement, cette situation pèse sur notre activité et nous devons prendre des mesures pour nous adapter aux requêtes de nos clients. L'une de ces mesures est une réduction de la charge de travail. Cette mesure difficile est proposée afin de préserver l'existence à long terme de Safran au Mexique et de protéger plus de 10.000 employés encore actifs dans le pays".