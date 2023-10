Safran : contrat de services NacelleLife avec Tarmac Aerosave

(Boursier.com) — Safran Nacelles a signé avec Tarmac Aerosave, société de stockage, de maintenance, de transition et de recyclage des avions et moteurs, un contrat de 5 ans pour le support des nacelles qui équipent les avions de la flotte Airbus en maintenance sur les sites français (Toulouse et Tarbes) et espagnol (Teruel) de la société.

Ce contrat s'effectue dans le cadre de l'offre de support et services NacelleLife regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.

Le nacelliste va apporter son expertise d'équipementier de première monte (Original Equipment Manufacturer - OEM) à Tarmac Aerosave afin de le soutenir dans son offre de maintenance aux opérateurs et aux avionneurs sur les nacelles des Airbus A380, A330ceo, A330neo et A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International.

Tarmac Aerosave aura accès aux pièces de rechange ainsi qu'aux grands composants de nacelles (entrées d'air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d'échappement). La société bénéficiera de prestations d'ingénierie de solutions de réparation ainsi que des services de maintenance, réparation et révision (Maintenance Repair and Overhaul - MRO) sur le site de Safran Nacelles à Pont Audemer en France ou directement sous aile sur les différents sites de Tarmac Aerosave. L'étroite collaboration avec Safran Nacelles va permettre d'identifier au mieux les matières, d'en optimiser le recyclage et ainsi participer à l'écoconception des futures nacelles.