Safran conserve sa place de champion de France de l'innovation

(Boursier.com) — Pour la 2e année consécutive, Safran a obtenu la première place du classement annuel des déposants de brevets en France, réalisé par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

Pour la 2e fois, Safran arrive en tête du palmarès des déposants de brevets en France. Avec 931 demandes de brevets français déposées entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 et publiées en 2022, Safran conforte sa position de chef de file de l'innovation en France et aussi à l'échelle planétaire.

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été réalisée alors que le secteur aéronautique était frappé de plein fouet par la pandémie de la Covid-19.

Il convient de relever que cette année, aucun déposant de brevets n'a pu dépasser la barre symbolique des 1.000 brevets déposés.