Safran confirme ses perspectives annuelles 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de Safran s'élève à 6,876 milliards d'euros, en baisse de -1,891 MdE, soit -21,6%, par rapport à la même période de l'année dernière. L'effet de périmètre représente -4 ME et l'effet de change s'élève à -366 ME, traduisant un effet de conversion négatif du chiffre d'affaires en devises étrangères, notamment en dollar US.

Au 1er semestre 2021, Safran affiche un résultat opérationnel courant de 659 ME, en baisse de -30,4% par rapport au 1er semestre 2020. Ce recul intègre un effet de périmètre de -4 ME, ainsi qu'un effet de change négatif de -7 ME.

Sur une base organique, le résultat opérationnel courant recule de -29,3% en raison de la contraction des volumes. La marge opérationnelle courante du Groupe s'établit à 9,6% du chiffre d'affaires, supérieure à la marge sous-jacente de 8,2% du 2e semestre 2020.

Le résultat net ajusté (part du Groupe) pour le 1er semestre 2021 ressort à 269 ME (résultat par action de base : 0,63 euro ; résultat par action dilué : 0,61 euro), comparé à 501 ME au 1er semestre 2020 (résultat par action de base : 1,18 euro ; résultat par action dilué : 1,14 euro).

Situation financière

Les opérations ont généré 701 ME de cash-flow libre. La dette nette s'élève à 2 566 ME au 30 juin 2021, contre 2 792 ME au 31 décembre 2020. Cette baisse s'explique principalement par la génération de cash-flow libre.

Les dépenses totales de Recherche et Développement (R&D), dont celles vendues aux clients, s'élèvent à -640 ME (-597 ME au 1er semestre 2020).

A fin juin, la trésorerie et équivalent de trésorerie de Safran est à 3,927 MdsE. Elle était de 3,747 MdsE à fin décembre 2020.

"Les résultats du 1er semestre 2021 restent affectés par les effets de la crise et une base de comparaison défavorable au 1er trimestre. Ils attestent également d'un début de reprise au 2e trimestre. Comme prévu, le 2e semestre sera essentiel pour constater si les effets de la forte reprise anticipée du trafic aérien aux 3e et 4e trimestres se traduisent dans les résultats de l'exercice 2021. Nous nous préparons à cette reprise tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts et de la trésorerie, en phase avec les efforts réalisés en 2020", commente Olivier Andriès, Directeur Général de Safran.

Perspectives

Safran confirme ses perspectives annuelles 2021 et les hypothèses sous-jacentes dans un contexte où le niveau d'incertitude sur le calendrier de reprise continue de prévaloir. Un retard dans le rythme de la reprise des activités de services pour moteurs civils au cours du 2e semestre constitue un élément de risque pour ces perspectives.

Pour rappel, Safran prévoit pour l'année 2021 (en comparaison avec l'année 2020), une décroissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 2% à 4%. Sur la base d'un cours spot moyen estimé de 1,22 $ pour 1 euro, la baisse de chiffre d'affaires ajusté serait de 7% à 9%.

Safran anticipe une progression de la marge opérationnelle courante ajustée supérieure à 100 points de base, soit au moins 300 points de base d'amélioration par rapport au 2e semestre 2020 (sur la base d'un cours couvert de 1,16 $ pour 1 euro et d'un chiffre d'affaires ajusté sur la base d'un cours spot de 1,22 $ pour 1 euro), grâce aux économies structurelles déjà réalisées et aux mesures complémentaires à mettre en oeuvre.

Safran prévoit désormais une génération de cash-flow libre supérieure au niveau de 2020 (précédemment "au moins au même niveau qu'en 2020"), y compris les acomptes sur les contrats export du Rafale récemment annoncés.