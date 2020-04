Safran chute malgré les propos optimistes de la direction

(Boursier.com) — Safran est à nouveau secoué en Bourse. En queue de CAC40, le titre de l'équipementier aéronautique et du groupe de Défense abandonne près de 8% à 74 euros, en repli pour la quatrième séance consécutive. Outre la nouvelle pression baissière généralisée sur les marchés, le flux vendeur sur le dossier est également à relier à une note de Bernstein qui a dégradé la valeur à 'performance de marché' malgré une cible relevée de 72 à 83 euros.

Malgré la période très difficile que traverse l'industrie aéronautique, Philippe Petitcolin continue à se monter "très optimiste" sur le moyen et long terme. Dans une interview accordée à 'BFM Business', le directeur général de Safran affirme que les gens devront encore voyager, après la crise du coronavirus, et s'en tient actuellement aux prévisions du secteur, qui prévoient une croissance moyenne de 5% par an du trafic aérien au cours des 20 prochaines années.

L'industrie aérienne va probablement passer par une phase de restructuration après la crise du coronavirus, a précisé le dirigeant, tout en soulignant que du côté de chez Safran, seules 26 usines sur les 270 que compte le groupe dans le monde ont fermé. En outre, Philippe Petitcolin a noté que la décision de supprimer le dividende de 2019 permettra à Safran de disposer d'un milliard d'euros supplémentaires de cash.