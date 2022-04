Safran : chiffre d'affaires de 4,07 MdsE au T1, en hausse de 21,8%

(Boursier.com) — Le groupe Safran a réalisé un chiffre d'affaires de 4,07 Milliards d'euros au T1, en hausse de 21,8% sur un an en données publiées et de 16,9% sur une base organique.

Le groupe souligne une forte reprise de ses activités dans la propulsion aéronautique et spatiale (+18,8% sur un an en variation organique).

La direction confirme ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires ajusté compris entre 18 et 18,2 MdsE, un taux de marge opérationnelle courante ajustée d'environ 13%, et une génération de flux de trésorerie libre d'environ 2 MdsE.

Le groupe annonce en parallèle des mesures pour compenser l'impact du conflit en Ukraine sur sa marge opérationnelle courante qu'il évalue à environ 150 points de base. Des économies de coûts vigoureuses supplémentaires ainsi que des mesures commerciales et des reports de certaines dépenses sont mis en oeuvre pour compenser, explique la direction. "Par ailleurs, l'exposition bilancielle, pour Safran et les sociétés consolidées par mise en équivalence, continuera d'être évaluée au fur et à mesure de l'évolution du conflit russo-ukrainien".