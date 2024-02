Safran : CALC commande des moteurs CFM LEAP-1A

(Boursier.com) — Le loueur d'avions chinois China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) a sélectionné le moteur LEAP-1A de CFM International pour propulser une nouvelle flotte de 20 Airbus de la famille A320neo et A321neo. Cette nouvelle commande s'ajoute aux appareils qui seront livrés en 2024, et porte à 66 le nombre d'A320neo et d'A321neo équipés de LEAP-1A commandés par CALC.

La livraison de ces appareils, dont la commande a été annoncée début 2020, devrait débuter en 2026.

CALC gère actuellement un portefeuille de 93 avions économes en carburant propulsés par des moteurs CFM56-5B/7B, loués à 20 opérateurs et 38 avions propulsés par le moteur LEAP loués à 10 opérateurs.