Safran bondit, le management se veut rassurant

(Boursier.com) — Dans un marché à nouveau bien orienté, Safran grimpe de 5,7% à 92,3 euros au lendemain de son point trimestriel. Si l'activité porte clairement la trace de la pandémie de coronavirus, le constructeur de moteurs et d'éléments d'intérieur pour l'aéronautique s'est voulu rassurant, soulignant que sa génération de cash-flow libre a été positive au cours de chacun des trois mois de l'année et qu'il dispose d'une liquidité "suffisante" avec 3,2 milliards de trésorerie et équivalents au 31 mars. Safran vise par ailleurs une génération de trésorerie positive sur l'ensemble de l'exercice en dépit d'une forte pression sur les deuxième et troisième trimestres.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 8,8% à données comparables à 5,38 milliards d'euros, avec un repli de de 20,4% sur le seul mois de mars, au cours duquel ont été mises en oeuvre les mesures de confinement en Europe, après une baisse plus légère en janvier et février.

Lors d'une interview accordée ce matin à Radio Classique, Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, a indiqué que le secteur aéronautique pourrait mettre jusqu'à six ou sept ans pour revenir aux niveaux de production de 2019. "Bien qu'il y ait une forte demande pour l'aviation civile à long terme, "il y aura cinq années qui seront extrêmement difficiles", a souligné le dirigeant.

Safran s'adapte au plus vite à ce nouvel environnement tout en protégeant l'ensemble de ses collaborateurs. La firme a annoncé hier qu'après la fermeture temporaire de sites (45 sur les 250 que compte Safran au 22 avril), le plan d'adaptation annoncé le 26 mars est en cours de déploiement. Plusieurs autres fermetures devraient suivre.