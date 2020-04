Safran bondit en tête du CAC40

(Boursier.com) — Safran bondit de 6,3% à 79,8 euros à l'ouverture du marché parisien. Durement secoué, comme l'ensemble de l'industrie aéronautique, par la crise du Covid-19, le titre du groupe de Défense et de haute technologie bénéficie enfin d'une bonne nouvelle sectorielle puisque Boeing a annoncé hier soir qu'il allait reprendre la semaine prochaine la production de ses appareils commerciaux dans l'Etat de Washington. Quelque 27.000 salariés vont ainsi recommencer à fabriquer des 747, 767, 777 et 787.

Une série de mesures de sécurité ont été prises par l'avionneur, dont l'instauration d'heures de travail différées, des marquages destinés à faire respecter la distanciation sociale et le port obligatoire d'un masque de protection.

Le directeur général de Boeing a par ailleurs indiqué à ses salariés que le groupe allait avoir besoin de l'aide du gouvernement américain pour survivre. "Notre industrie aura besoin du soutien du gouvernement, qui sera essentiel pour garantir l'accès aux marchés du crédit et prendra probablement la forme de prêts plutôt que de subventions", a ainsi déclaré Dave Calhoun. "Nous continuons à croire fermement en l'avenir de l'aviation et de Boeing en tant que leader du secteur et nous sommes prêts à emprunter pour cet avenir".