Safran : au son du canon

(Boursier.com) — Safran grimpe de 1,3% à 146,75 euros à Paris ce lundi, alors que le secteur de la défense progresse nettement après les derniers affrontements au Moyen-Orient. Selon nos informations, Barclays reste à 'surpondérer' sur l'équipementier en relevant sa cible de 159 à 166 euros. UBS est 'neutre' en visant toujours 165 euros, alors que la SG avait déjà ajusté le curseur à 181 euros avec un avis à l'achat. Goldman Sachs avait aussi remonté son objectif sur le motoriste à 177 euros avec un avis à l'achat et JP Morgan avait revalorisé le groupe équipementier à 175 euros, tout en maintenant son avis 'surpondérer'. La banque mettait en avant la hausse attendue des revenus d'intérêt, compte tenu de l'importante trésorerie du groupe, le programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé récemment et l'impact positif lié à l'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace...

La publication du T3 du groupe est prévue le 27 octobre.

Le marché reste majoritairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus de place, 17 analystes sont à l''achat', 6 à 'conserver', et 1 seul à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 173 euros.