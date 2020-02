Safran : au sommet

Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Safran s'adjuge 3,1% à 152,2 euros en cette fin de semaine, sur un nouveau plus haut historique. L'éclaircie apparue dans le ciel bouché du 737 MAX de Boeing ainsi que des notes favorables d'analystes soutiennent la valeur. Via sa co-entreprise CFM International, détenue à 50/50 avec GE, Safran produit les moteurs LEAP du B-737 MAX, cloué au sol depuis près d'un an.

Après de multiples incidents, dont un nouveau problème de logiciel révélé il y a quelques jours, l'appareil pourrait réaliser son vol de certification dans les prochaines semaines selon Steve Dickson, le patron de l'agence fédérale de l'aviation américaine. Une étape qui rendrait plausible le retour dans les airs de l'avion d'ici le milieu de l'année, comme l'espère toujours le géant de l'aéronautique.

Safran, qui doit dévoiler ses comptes annuels le 27 février, devrait profiter de l'occasion pour revenir en détail sur les conséquences de cette immobilisation et de l'arrêt de la production de l'appareil sur son activité.