Safran : au plus haut !

(Boursier.com) — En hausse pour la cinquième séance consécutive, Safran grimpe de 2,8% à 168,5 euros ce vendredi, au plus haut historique. Le motoriste et groupe de Défense bénéficie de la bonne tenue d'Airbus, également au plus haut en Bourse, mais également de deux notes d'analystes. Barclays a revalorisé le dossier de 178 à 180 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'. "Nous nous attendons à ce que les résultats montrent une forte croissance du marché secondaire des moteurs civils avec des marges de propulsion proches du niveau de 2019", écrit la banque. Kepler Cheuvreux ('conserver') a de son côté augmenté son cours cible de 155 à 175 euros.