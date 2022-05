Safran : analyste en soutien

(Boursier.com) — Safran progresse de 1,5% à 102 euros à l'ouverture du marché parisien, soutenu par une note de Jefferies qui a rehaussé de 'sous-performer' à 'conserver' sa recommandation sur le dossier tout en ajustant sa cible de 95 à 97 euros. Avec ce changement, plus aucun analyste ne suit désormais la valeur avec un avis 'négatif' (consensus 'Bloomberg'). Le broker estime que les pressions à court terme sur le groupe aérospatial et de Défense sont désormais bien reflétées dans le titre. Il note que lors de la publication des comptes trimestriels la semaine dernière, Safran a ajusté ses perspectives pour l'exercice pour tenir compte des vents contraires supplémentaires sur les marges dus à l'inflation des coûts et à l'arrêt des activités en Russie, mais semblait confiant dans sa capacité à les compenser.