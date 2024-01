Safran : Akasa Air commande plus de 300 moteurs LEAP-1B

(Boursier.com) — En marge de la visite du président Emmanuel Macron en Inde, Akasa Air et CFM International ont annoncé la signature d'un contrat portant sur l'achat de moteurs LEAP-1B destinés à propulser une flotte de 150 Boeing 737 MAX, dont la commande a été annoncée la semaine dernière. Le contrat comprend également des moteurs de rechange et un contrat de service. "Cet important contrat qui s'inscrit sur le long terme est une preuve de la confiance que CFM accorde à Akasa Air. La poursuite de notre partenariat avec CFM pour la maintenance de nos moteurs réaffirme non seulement notre engagement envers la fiabilité opérationnelle, mais souligne également la quête incessante d'Akasa Air pour maintenir des standards de sécurité de classe mondiale", commente Vinay Dube, Président directeur général d'Akasa Air.

Cette nouvelle commande vient renforcer l'empreinte de CFM en Inde, qui compte plus de 400 avions équipés de moteurs CFM en service et 2.500 moteurs LEAP en commande. Les deux sociétés mères de CFM, GE Aerospace et Safran Aircraft Engines ont également réalisé des investissements majeurs en Inde pour construire des infrastructures à l'état de l'art dédiées à la production et à la maintenance du LEAP, tout en liant des partenariats stratégiques avec des sociétés aérospatiales indiennes dans le cadre de la politique "Make in India".

La compagnie aérienne, basée à Mumbai, a débuté ses opérations en août 2022, et avait auparavant commandé un total de 76 Boeing 737-8 équipés de moteurs LEAP-1B, dont 22 sont actuellement en service.