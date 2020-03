Safran : ajustement en cours

(Boursier.com) — Safran monte de 0,5% ce mercredi à 127,85 euros, alors que le groupe a fait état d'un résultat opérationnel en progression de 24,6%, à 3,82 milliards d'euros en hausse plus marquée que prévu, porté par les ventes de pièces détachées de moteurs, mais le groupe a prévenu d'une possible baisse de son chiffre d'affaires en 2020 liée à l'arrêt de la production du 737 MAX de Boeing.

Safran prédit au mieux un chiffre d'affaires stable et au pire en recul de 5% pour cette année. Ceci en dépit d'une progression attendue de l'ordre de 5% du résultat opérationnel...

Sur une base organique, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 9,3%, à 24,64 milliards d'euros. Le résultat net ajusté part du Groupe est de 2,665 MdsE, comparé à un résultat net ajusté part du Groupe de 1,98 MdE en 2018. Parmi les réactions de brokers, Barclays a décidé de rester à 'surpondérer' avec un objectif de cours ajusté en baisse de 6 euros, de 172 à 166 euros.