Safran : Air Arabia commande 240 moteurs LEAP-1A

(Boursier.com) — Air Arabia, le premier et le plus important opérateur low-cost du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a annoncé une étape importante dans le cadre de son engagement continu à améliorer sa flotte et ses opérations. La compagnie aérienne commande 240 moteurs CFM LEAP-1A pour équiper sa nouvelle flotte de 120 A320neo, dont le tout nouveau A321XLR. L'accord comprend un contrat de services pluriannuel et des moteurs de rechange.

Cet accord permettra à Air Arabia de soutenir la croissance de sa flotte et sa future expansion. Les moteurs LEAP-1A, à la pointe de la technologie, sont destinés à propulser la flotte de 120 avions de la famille A320neo commandée par Air Arabia, comprenant 73 A320neo, 27 A321neo et 20 A321XLR, dont la livraison est prévue en 2025.

Rappelons qu'Air Arabia est devenue cliente de CFM en 2003, lorsqu'elle a lancé ses opérations avec un Airbus A320 équipé de moteurs CFM56-5B. La compagnie exploite actuellement une flotte de 71 A320ceo et A321neo-LR.

Le moteur LEAP de nouvelle génération permet une réduction de 15 à 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu'une amélioration significative des émissions sonores par rapport aux moteurs de la génération précédente. Depuis son entrée en service en 2016, le moteur LEAP a permis à nos clients d'économiser plus de 28 millions de tonnes de CO2.