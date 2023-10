Safran acquiert l'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales

(Boursier.com) — Safran Electrical & Power a conclu l'acquisition ce jour de l'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales, qui porte sur la conversion, la génération de puissance et les moteurs électriques pour l'aéronautique civile et militaire. L'accroissement de l'expertise de Safran Electrical & Power, notamment en conversion, conforte sa position de leader sur l'ensemble de la chaine électrique des aéronefs. Ce rachat fait suite aux négociations exclusives annoncées en septembre 2022.

L'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 145 ME.

Cette acquisition comprend, en France, les sociétés Thales Avionics Electrical Systems et Thales Avionics Electrical Motors, implantées sur les sites de Chatou (78), Meru (60), et Conflans-Ste Honorine (78), ainsi que les activités de support, de maintenance et de production pour les équipements électriques aéronautiques implantées à Orlando (Etats-Unis) et à Singapour.

Les activités en France sont intégrées au sein de Safran Electrical & Power dès ce jour. Celles basées aux Etats-Unis et à Singapour seront absorbées à l'issue d'une période de transition qui permettra d'obtenir les agréments de certification nécessaires.

"Grâce à ces nouvelles compétences électriques, en particulier à la conversion, nous ajoutons une nouvelle corde à l'arc de notre portefeuille d'activités et confortons la position de premier plan de Safran Electrical & Power sur toute la chaîne électrique. Cette acquisition va nous permettre d'apporter au marché des solutions encore plus pertinentes et performantes. Nous avons hâte de travailler avec les nouvelles équipes sur la décarbonation de l'aviation par l'électrique", a déclaré Stéphane Cueille, Président de Safran Electrical & Power.