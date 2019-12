Safran : accord avec MTU Aero Engines sur le moteur du futur avion de combat franco-allemand

Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Safran et MTU Aero Engines ont conclu un accord capital en vue de la conception du moteur du futur avion de combat franco-allemand. Cet accord s'appuie sur les principes définis par une lettre d'intention signée en février 2019, qui spécifie que Safran aura la responsabilité d'ensemble de la conception et de l'intégration du moteur et que MTU Aero Engines sera leader pour les services. "Dans le cadre du schéma contractuel défini par la France et l'Allemagne, Safran Aircraft Engines sera le primo-contractant du projet et MTU Aero Engines le principal partenaire pour la première phase de Recherche & Technologie (Phase 1A)".

Les deux sociétés se sont également entendues sur la création d'une société commune à parts égales qui verra le jour d'ici fin 2021.

"Cet accord est un pas en avant majeur, qui reflète la volonté de Safran Aircraft Engines et de MTU Aero Engines d'assurer une gestion solide et efficace du programme, reposant sur un partenariat équilibré et des responsabilités claires", ont déclaré Olivier Andriès, Président de Safran Aircraft Engines, et Michael Schreyögg, Directeur des programmes chez MTU Aero Engines.