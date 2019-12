Safran : à la peine, le 737 MAX inquiète

(Boursier.com) — Safran échappe à l'euphorie générale. Alors que le CAC40 vient de renouer avec la barre des 6.000 points, le groupe industriel abandonne 2,1% à 141,7 euros, en dernière position de l'indice phare parisien. Ce flux vendeur sur le dossier est à relier aux dernières informations en provenance des Etats-Unis, et plus précisément de Seattle. Boeing envisagerait en effet très sérieusement de suspendre la production de son 737 MAX. Or Safran, via CFM International (sa coentreprise avec General Electric), est le motoriste de l'appareil.

Safran n'est pas le seul fournisseur de Boeing à souffrir en Bourse ce lundi. Spirit AeroSystems est particulièrement malmené à Wall Street alors que le groupe américain fabrique notamment le fuselage du MAX. "Nous soulignons que Spirit AeroSystems, Safran SA et Senior Plc sont les noms qui pourraient subir les plus importantes perturbations si la production venait à être ralentie ou arrêtée", souligne Andrew Gollan, analyste chez Berenberg.