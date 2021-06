Safran : à la 2e place des déposants de brevets

Safran : à la 2e place des déposants de brevets









Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Au classement de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), une étude annuelle qui établit le palmarès des 50 premiers déposants de brevets en France selon le nombre de demandes publiées à l'INPI, Safran se hisse à la 2e place. Avec 1103 demandes publiées en 2020 (871 en 2019), soit une augmentation de plus de 26%, le Groupe passe au 2e rang des entreprises déposantes de brevets en 2020 à l'échelle nationale. Au niveau régional, Safran occupe la 1ère place en Normandie et en Nouvelle Aquitaine.