Safran a entériné l'intégration d'Orolia

(Boursier.com) — Orolia est officiellement entrée dans le giron de Safran le 8 juillet dernier. "Via cette intégration, le Groupe dispose désormais de deux piliers technologiques 100% autonomes que sont l'inertie et le temps", se félicite Safran qui ambitionne ainsi de devenir un leader mondial des systèmes de positionnement-navigation-temps (PNT) résilient, un domaine clé pour la sécurité des plateformes et infrastructures critiques étatiques et paraétatiques.

Orolia est spécialisée dans l'horlogerie atomique, les serveurs de temps, les équipements de simulation des signaux GNSS, ainsi que dans les balises de localisation de détresse pour aéronefs et applications militaires. Couplées aux compétences de Safran dans les technologies inertielles, les technologies d'Orolia permettront au Groupe de proposer une offre complète de système PNT résilient.

"Cette résilience vis-à-vis des systèmes GNSS permettra aux plateformes et aux infrastructures critiques équipées de nos produits et technologies de s'affranchir des contraintes environnementales et d'un grand nombre de menaces", explique encore Safran.