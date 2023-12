Safran : +40% depuis le 1er janvier !

(Boursier.com) — Safran campe sous les 165 euros ce lundi, alors que JP Morgan surpondère toujours le dossier avec un objectif de cours relevé de 175 à 215 euros dans un marché jugé encore porteur en 2024 vu le contexte géopolitique... Le titre avait été auparavant pénalisé par une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le titre du motoriste à 'conserver', tout en abaissant sa cible de 176 à 170 euros. La DB expliquait son choix par un potentiel de hausse jugé limité principalement en raison de la révision à la baisse de ses estimations d'EBIT pour 2024-2025, pouvant aller jusqu'à 6%, compte tenu d'opinions plus conservatrices, sachant aussi que le titre a progressé de 40% depuis le 1er janvier !

Safran reste malgré tout une "histoire solide" en bourse, avec des perspectives tangibles à long terme. La prochaine étape pourrait être divulguée en février 2024 avec les résultats de l'exercice 2023 ou (plus probablement) lors du CMD fin 2024.

Barclays avait auparavant revu son objectif de cours à 165 euros en restant à 'surpondérer' et Redburn demeurait aussi à l'achat, tout en ramènant sa cible de 200 à 195 euros. L'actualité autour du groupe de Défense et équipementier aéronautique avait aussi été marquée par une note de Berenberg qui avait rehaussé son objectif à 175 euros, tout en restant ici aussi à l''achat'. L'analyste expliquait qu'au niveau global, le chiffre d'affaires du troisième trimestre était ressorti "conforme au consensus de place" et que les prévisions pour l'exercice 2023 avaient été validées... Cependant, les ventes sur le marché secondaire civil (AM) ont augmenté de 39% en glissement annuel, soit 9% de plus que le consensus, compensant les livraisons de moteurs Leap d'origine (OE) inférieures aux attentes des analystes. L'impact que cela a sur le mix est donc positif...