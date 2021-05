Safran : 10 millions d'heures de vol pour le moteur LEAP

(Boursier.com) — Le moteur LEAP de CFM International (coentreprise entre Safran et General Electric) continue d'établir de nouveaux standards dans l'industrie aéronautique alors que la flotte a accompli l'une des plus rapides accumulations d'heures et de cycles dans l'histoire de l'aviation civile. Le LEAP a en effet dépassé les 10 millions d'heures de vol et 5 millions de cycles, cumulées en moins de 5 ans en service commercial. Depuis son entrée en service commercial en août 2016, le programme LEAP s'est considérablement développé. Environ 1.400 appareils équipés de LEAP ont depuis été livrés à 136 opérateurs sur cinq continents.

CFM travaille activement à concrétiser son ambition claire de construire un avenir plus durable, avec en tête le moteur LEAP, qui offre aux opérateurs une amélioration de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport aux moteurs de la génération précédente, ainsi que des réductions significatives des émissions sonores.