Safe rebondit après les accords de distribution au Royaume Uni

(Boursier.com) — En séance, l'action Safe se reprend de 6,7% à 0,48 euros. La société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi pour la chirurgie du dos a signé des accords de ventes stratégiques au Royaume Uni : en distribution directe en Ecosse et en distribution indirecte en Angleterre et au Pays de Galles.

Depuis le rachat de son distributeur en 2018, Safe Orthopaedics dispose d'une force de vente commerciale directe et constate une adoption long terme de ses clients en Ecosse. Ainsi, la société annonce un double accord de distribution au Royaume Uni. En Ecosse, l'équipe de vente Safe Orthopaedics est désormais renforcée par des agents locaux afin d'apporter à ses clients historiques un support commercial renforcé et démarche des nouveaux centres de chirurgie.

En Angleterre et au Pays de Galles, la distribution sera opérée de façon indirecte. Contrairement à l'Angleterre, Safe Orthopaedics n'avait jamais initiée de démarche commerciale au Pays de Galles.

Ces distributions directe et indirectes sont contractualisées avec le même acteur, pour faciliter les interactions quotidiennes avec la force commerciale Safe Orthopaedics.

"Notre présence au Royaume Uni depuis plusieurs années, nous incite à mettre en place une organisation hybride tenant compte des spécificités locales qui permettra de maintenir une croissance à deux chiffres sur la zone. Le renforcement des moyens commerciaux au Royaume Uni vise à soutenir une croissance déjà significative de 19% en 2022 et +25% au T1 2023 et maximiser la contribution commerciale", commente Pierre Dumouchel, Président de Safe group.