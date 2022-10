Safe : ramène sa perte à 3,9 ME à fin juin

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires de Safe se monte à 2,76 millions d'euros (incluant les autres produits de l'activité de +15 kE et post impact IFRS15 de -80 kE). En croissance de +31%, il est porté par une croissance à double chiffres : 27% pour Safe Orthopaedics et 38% pour Safe medical.

Le résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements, des provisions et des autres produits et charges (=EBITDA) est au 1er semestre 2022, égal à -2,78 ME), en amélioration de 25% par rapport au 1er semestre 2021 où il était de -3,71 ME.

Le résultat net est une perte de -3,89 ME au 30 juin 2022 (-4,21 ME au 30 juin 2021).

Au 3e trimestre, le groupe progresse de 27% sur le périmètre Safe Orthopaedics et de 5% sur le périmètre Safe Medical. Le chiffre d'affaires est de 1,39 ME au 3e trimestre. Il porte à 4,24 ME le chiffre d'affaires sur 9 mois.

Position de trésorerie

Au 30 juin 2022, la trésorerie du groupe auditée s'élevait à 0,2 ME (3,9 ME à fin juin 2021).

Il est rappelé que le solde maximum du financement au titre du programme d'OCEANE Alpha Blue Ocean restant à percevoir s'élève à 2,4 ME. L'impact des émissions d'actions liées à la conversion des OCEANE est tel qu'un actionnaire détenant 1% du capital de la société à la date de lancement du programme, le 9 décembre 2021, est réduit à 0,11% sur une base diluée, après émission des différentes actions issues de la conversion des Oceane.