Safe : procédure de redressement judicaire

(Boursier.com) — Safe annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Suite au communiqué du 28 juillet annonçant la suspension du contrat de financement conclu avec ABO et la décision du groupe d'initier auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise les démarches visant à l'ouverture d'une procédure collective, ledit tribunal, par jugements prononcés en date du 4 septembre, a prononcé l'ouverture de procédures de redressement judiciaire à l'égard de la société Safe SA et de ses filiales françaises (Safe Orthopaedics SAS et Safe Medical SAS), incluant une période d'observation de 6 mois et a désigné la SELARL Blériot & Associés, prise en la personne de Maitre Philippe Blériot en qualité d'administrateur judiciaire. Les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'égard des sociétés du groupe Safe seront examinées devant le Tribunal de commerce de Pontoise, lors d'une audience d'étape le 17 novembre 2023.

"En se plaçant sous la protection du Tribunal de commerce de Pontoise, le Groupe Safe aura pour ambition de poursuivre les restructurations initiées depuis le début d'année 2023 et de reconstituer sa trésorerie à court terme afin de rechercher des solutions de financement à long terme, dans le cadre d'un plan de continuation de ses activités commerciales et technologiques", ajoute le groupe. Pierre Dumouchel, PDG, indique : "À la suite de notre demande auprès du tribunal de commerce de Pontoise, la procédure de redressement judiciaire a été approuvée ce lundi. Nous allons travailler activement avec l'administrateur judiciaire nommé par le Tribunal en vue d'établir un plan d'échelonnement et de remboursement de nos dettes. Dans les prochaines semaines et mois, nos priorités restent d'accompagner nos clients et rechercher les financements ou partenariats stratégiques garantissant la pérennité long terme de notre groupe".

Le groupe Safe souhaite également attirer l'attention de ses actionnaires sur le fait que, compte tenu de sa situation financière, les produits de cession perçus dans le cadre de la procédure collective en cours ne produiront aucune liquidité pour lesdits actionnaires, précise Safe.