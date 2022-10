Safe : partenariat stratégique aux Etats-Unis avec Wenzel Spine

(Boursier.com) — Safe annonce la signature d'un accord de distribution des produits Safe Orthopaedics aux Etats-Unis par Wenzel Spine, et d'un accord de fabrication entre Wenzel Spine et Safe Medical. Les sociétés ont également entamé des discussions stratégiques afin de maximiser les synergies commerciales.

Wenzel Spine est une société de technologie et de services médicaux qui se concentre sur la fourniture de solutions chirurgicales et de diagnostiques mini-invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale, telles que la procédure S-LIF utilisant VariLift-LX et S-ACDF utilisant VariLift-C. Ces procédures autonomes de fusion lombaire et cervicale sont de véritables alternatives MIS à une approche plus traditionnelle de la fusion de la colonne vertébrale, qui nécessite l'utilisation d'une fixation supplémentaire telle que des tiges, des vis ou des plaques. VariLift-LX est le seul dispositif de fusion intersomatique lombaire postérieure autonome autorisé par la FDA sur le marché. Il nécessite beaucoup moins de matériel pour favoriser la fusion tout en privilégiant la préservation de l'anatomie saine. Pour le bon patient, ces procédures peuvent être une solution idéale pour les environnements hospitaliers ambulatoires et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC).

Les solutions de Wenzel Spine ont été utilisées par plus de 300 chirurgiens dans 39 Etats des Etats-Unis. Avec un accès à plus de 2.000 hôpitaux et centres de soins ambulatoires, et soutenu par un solide réseau de distribution, Wenzel Spine a vu les revenus des patients externes augmenter de 196% après la crise sanitaire.

Avec une vision partagée pour apporter plus d'options de traitement uniques aux chirurgiens et à leurs patients, Wenzel Spine et Safe Orthopaedics commenceront immédiatement à distribuer les technologies prêtes à l'emploi de Safe Orthopaedics (vis pédiculaires MIS et technologies d'augmentation vertébrale) et les implants Wenzel Spine dans tous les Etats-Unis. En parallèle, Safe Medical soutiendra la conception des technologies prêtes à l'emploi et la fabrication des produits Wenzel Spine. Les produits seront fabriqués dans le CIPI de Fleurieux-sur-l'Arbresle offrant des services industriels d'usinage, de finition et de conditionnement.

Wenzel Spine et Safe Group ont également entamé des discussions stratégiques afin de maximiser les synergies commerciales