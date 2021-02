Safe Orthopaedics signe un accord de co-développement technologique ave SpineUp

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics -holding du groupe Safe Group constitué de Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, et Safe Medical (Ex- LCI medical), sous-traitant intégré de dispositifs médicaux orthopédiques- annonce la signature d'un co-développement technologique avec la société américaine SpineUp Inc.

Depuis plusieurs trimestres, Safe Orthopaedics travaille l'extension de sa gamme SteriSpine LC afin d'offrir un maximum de solutions prêtes-à-l'emploi. Il y a 3 ans, j'ai décidé de commencer à utiliser les produits prêts à l'emploi de Safe Orthopaedics afin d'améliorer l'efficacité de mon équipe de bloc opératoire et d'améliorer les résultats pour mes patients. En collaboration avec l'équipe de Safe Orthopaedics, j'ai vu les bénéfices que le concept prêt à l'emploi apportent à ma pratique et j'ai été ravi des résultats cliniques. Les chirurgiens ont besoin de différentes options pour le traitement des maladies discales et je suis fier de collaborer afin de développer leur portefeuille de produits, d'élargir leur gamme SteriSpineLC et d'apporter les avantages du modèle prêt à l'emploi à de nombreuses autres voies de traitement , explique Dr John Choi.

La stratégie de co-développement est un moyen de contenir les coûts de conception, d'accélérer la mise sur le marché et d'évaluation clinique désormais requise pour le nouveau règlement européen.

SpineUp, fabricant de dispositifs medicaux pour la chirurgie du dos installée en Floride, déjà cliente de Safe Medical, partage le même intérêt que Safe Orthopaedics. Ensemble, les sociétés visent la mise sur le marché américain et quelques autres territoires stratégiques d'ici la fin d'année 2021. Elles visent également la réalisation d'une évaluation clinique nécessaire au marquage CE en 2022 et toutes autres homologations internationales.

Ce co-développement s'inscrit dans la stratégie du Safe Group qui met à disposition son Centre d'Innovation et de Production Intégrée (CIPI). Supporté financièrement pour le plan de relance et BPIFrance sur ses projets d'innovation, Safe Medical poursuit l'extension de son site français et y réalisera en plus de l'usinage et finition, la fabrication additive et le conditionnement stérile de dispositifs médicaux.