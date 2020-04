Safe Orthopaedics : résultats annuels et situation financière à la fin avril

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 4.792 KE, en croissance de +38% grâce à une accélération des ventes de 52% au quatrième trimestre, principalement liée au Japon et grâce au lancement commercial de SteriSpine VA (technologie de réduction de fracture par ballon et injection de ciment).

La distribution indirecte mondiale a progressé fortement grâce à l'engagement du partenaire japonais qui a reçu tout au long de l'année les homologations de SteriSpine PS, LC et CC et qui a investi 1,4 ME dans la mise en dépôt de ces technologies. Les ventes des autres distributeurs mondiaux s'établissent à 1,3 ME, en retrait de 7%.

Le résultat opérationnel s'établit à -7,4 ME en 2019 contre -6,1 ME en 2018, avec une amélioration au second semestre essentiellement issue d'une réduction des charges externes permise par le transfert de la cotation de l'action d'Euronext à Euronext Growth, ainsi que par le changement de gouvernance acté en septembre. De plus, le premier semestre a été marqué par deux investissements majeurs : l'investissement technologique et le renforcement des équipes commerciales.

L'augmentation des achats consommés et variation de stocks est liée à un effort promotionnel accélérée sur SteriSpine VA, à l'évaluation et la préparation du lancement commercial de SteriSpine PS 2ième génération, au stockage de certains produits spécifiques au Japon ainsi qu'au développement d'une nouvelle technologie d'implant breveté pour un meilleur traitement des fractures ostéoporotiques en complétant la gamme extension de gamme SteriSpine VA. L'homologation et le début des chirurgies avec ces produits sont prévus pour 2020.

Dans le même temps, le renforcement des forces commerciales en nombre et en compétence, initié depuis fin 2018, porte la masse salariale à 4,6 ME constatée en année pleine en 2019. Aujourd'hui dirigés par Nikolaus Beyer, 18 délégués et directeurs commerciaux sont dédiés aux 3 marchés directs et un manager est dédié aux distributeurs. Tous travaillent en étroite collaboration avec une équipe de 4 marketeurs.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif de 0,5 ME, lié essentiellement au cout de la ligne de financement, le résultat net s'est établi à -7,9 ME.

Trésorerie brute au 24 avril

Au 24 avril 2019, la trésorerie brute de Safe Orthopaedics s'élevait à 1,2 ME. La société a signé en juillet 2019 un contrat de financement de 12,45 ME avec le fonds Alpha Blue Ocean, qui se déroule selon le plan. Trois tirages exceptionnels appelés "investor call" à l'initiative de l'investisseur, ont été réalisés les 2 et 17 avril. Le solde du financement s'élève aujourd'hui à 15 tranches de 450 KE.

Compte tenu de l'impact direct de la crise sanitaire sur ses activités, la société rappelle les mesures financières mise en place et communiquées début avril :

- Mise en place d'une activité partielle pour les services commerciaux et le siège

- Ajournement des dettes sociales et fiscales payables en mars 2020 - Demande de remboursement rapide du Crédit Impôt Recherche et du Crédit d'Impôt Innovation

- Ajournement des échéances de crédit, leasing et loyers par les partenaires bancaires et bailleurs de la société

- Demande de financements bancaires dans le cadre du Prêt Garanti par l'État

Ces mesures permettent au groupe d'assurer un redémarrage dynamique de l'activité à la réouverture des services hospitaliers et cliniques aux opérations du rachis.

"L'année 2019 a e?te? de nouveau une année constructive pour Safe Orthopaedics avec le renforcement de ses moyens financiers, le développement de SteriSpine PS 2ième Génération, la concrétisation des ventes inhérentes au partenariat japonais conclu en 2018 et le changement de gouvernance a? travers la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration, annonce? le 26 novembre 2019" commente Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Orthopaedics. "Grâce a? une politique active d'innovation, au juste dimensionnement de nos équipes commerciales et aux partenariats sur les marchés a? fort potentiel (Japon, USA...), Safe Orthopaedics veut maintenir comme en 2019 une croissance forte en 2020. Aujourd'hui confine?s par la crise sanitaire covid-19, nos effectifs se préparent à une reprise progressive des chirurgies à partir de mi-mai. En constante réflexion, la socie?te?? travaille sur différentes solutions de commercialisation et de production pour mieux servir ses clients et atteindre l'équilibre financier plus rapidement".

