Safe Orthopaedics : recule malgré des résultats résistants

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics cède 3,2% à 0,33 euro au lendemain de son point intermédiaire. Malgré des revenus en retrait de 15%, la société spécialisée dans les technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos est parvenue à améliorer son ROC de plus de 20% à -3,2 ME. Le résultat net reste toutefois déficitaire à 3,5 ME. A fin juin, la trésorerie s'élevait à 3 ME (1,1 ME à fin juin 2019).

'Neutre' sur la valeur, Midcap Partners apprécie la résistance des résultats dans un contexte fortement dégradé. L'objectif est ajusté de 0,75 à 0,55 euro.