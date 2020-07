Safe Orthopaedics : recule après les revenus

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics cède 2,5% à 0,49 euro au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires semestriel de 1,731 million d'euros, en contraction de 15%. La société a évoqué un point bas d'activité sur la commercialisation directe de -39% en avril et sur la distribution indirecte de -87% en mai.

Au 30 juin, la trésorerie s'élevait à 3,2 ME, contre 1,1 ME à fin juin 2019. Pour rappel, l'assemblée générale du 7 juin 2019 a approuvé une ligne de financement de 12,15 ME dont restent à verser 9 tranches mensuelles de 450.000 euros, soit 4 ME sur les 9 prochains mois.

GreenSome Finance affirme que Safe Orthopaedics montre que son modèle est relativement résiliant dans un contexte exceptionnel. Cette crise sera peut-être une opportunité car sa spécificité de l'usage unique répond à ce qui doit devenir un réflexe, limiter au maximum les sources d'infection. Aussi, même si le second semestre sera encore certainement perturbé, la force commerciale notamment directe a " une carte à jouer. Du fait de la dilution importante en cours et à venir, le broker conserve une opinion 'neutre' sur la valeur.