Safe Orthopaedics : premières interventions chirurgicales avec SteriSpine CC et LC réalisées au Japon

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce la réalisation avec succès de 10 premières chirurgies avec SteriSpine CC (cages cervicales) et LC (cages lombaires) au Japon depuis leur enregistrement en octobre 2019.

L'accord de partenariat avec le japonais KiSCO Co, Ltd. (KiSCO) de droits de commercialisation et de distribution exclusifs a été signé en juin 2018. SteriSpine CC et LC ont été lancés au Japon en novembre 2019.

Le Dr. Murakoshi, de l'hôpital Nagayama Hospital, a déclaré : "SteriSpine est un produit qui permet un gain de temps et une réduction des coûts pour le personnel opératoire en évitant les processus de nettoyage et de stérilisation, et en réduisant le poids des dépenses accrues liées à l'infection du site opératoire. En particulier, la possibilité de réduire l'amplitude horaire du personnel opératoire est bénéfique pour élaborer de nouvelles approches. Notre hôpital commence à utiliser SteriSpine CC, produit désormais hautement considéré comme une solution par le personnel opératoire."

"Après le succès du lancement de SteriSpine PS au Japon, nous sommes fiers d'annoncer les premiers résultats du lancement de SteriSpine CC et LC avec notre partenaire KiSCO. Ils se concrétisent par la réalisation de dix interventions chirurgicales et un retour positif des chirurgiens, comme l'a exprimé le Dr. Murakoshi. Cela renforce nos ambitions pour le Japon, troisième plus grand marché mondial des équipement médicaux pour le rachis, dont la valeur est estimée à 400 millions d'euros" déclare Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe Orthopaedics.

"Nous tenons également à souligner le professionnalisme de notre partenaire KiSCO, et les bénéfices qu'apporte ce nouveau partenariat. Nous favorisons ce type d'accès au marché afin d'atteindre des pays majeurs tels que les États-Unis et la Chine."