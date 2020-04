Safe Orthopaedics : premier trimestre stable

Safe Orthopaedics affiche des ventes de 1,079 ME au T1 2020 contre 1,078 ME un an auparavant. Sur la période janvier-février, le groupe enregistre une croissance de 9% des ventes directes et indirectes. A partir de mars 2020, les ventes ont ralenti. Le groupe a mis en place des mesures financières pour faire face à la crise sanitaire.

Compte tenu de l'impact des mesures de réorganisation des services de santé pour le traitement de la pandémie dans les pays en distribution directe et de l'impossibilité d'accéder aux hôpitaux, la société s'est préparée à traverser une période de forte contraction des ventes sur le 2ème trimestre 2020 et se prépare à une reprise progressive à l'issue de cette période.

Dans ce contexte, les forces commerciales de Safe Orthopaedics en France, Allemagne et au Royaume-Uni ainsi que les personnels du siège ont été mis en activité partielle variable selon les services. Le Président-Directeur général, la Directrice des ressources humaines et le Directeur administratif et financier restent opérationnels, focalisés sur la protection des équipes, l'adaptation des ressources en fonction des besoins clients et poursuivent leurs discussions avec les autorités et les différents partenaires.

Aussi, le paiement des cotisations sociales et fiscales a été ajourné en collaboration avec les services de l'Etat comme cela a été proposé aux sociétés directement impactées par la pandémie.

L'ensemble des partenaires bancaires de Safe Orthopaedics dont la BPI et le groupe Banque Populaire ont décidé de surseoir aux remboursements d'échéances d'emprunts ou de paiement de redevances de crédit-bail jusqu'à fin septembre 2020.

Le soutien du bailleur des locaux du siège a permis d'aménager le paiement des loyers comme cela a été suggéré par le Gouvernement courant mars 2020.

Par ailleurs, Safe Orthopaedics devrait encaisser rapidement le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) pour un montant de 250 KE.

Enfin, Safe Orthopaedics a réduit stratégiquement ses achats avec ses fournisseurs. Seuls les investissements dans les stocks SteriSpine PS 2ème génération sont maintenus afin d'en faire bénéficier le plus rapidement ses distributeurs et tous les hôpitaux à l'issue de la période de Covid-19. Cela permettra de dynamiser le redémarrage des chirurgies du rachis grâce aux kits de chirurgies toujours disponibles et toujours stériles, en s'affranchissant de la logistique de stérilisation, explique l'entreprise.

A l'issue du premier trimestre 2020, la trésorerie brute de Safe Orthopaedics s'élevait à 0,54 ME. Depuis juillet 2019, la société a signé un contrat de financement de 12,45 ME, qui se déroule selon le plan. Le solde du financement s'élève à 8,1 ME à ce jour.